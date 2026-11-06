Hotz: Zuger Kantonalbank frischt ihren Auftritt auf

Publiziert am 06.11.2026

Die Zusammenarbeit zwischen Hotz Brand Consultants und der Zuger Kantonalbank reichte laut Mitteilung von der strategischen Herleitung bis zur Ausarbeitung des Erscheinungsbilds. Grundlage war eine mehrmonatige Auseinandersetzung mit der Herkunft und dem Selbstverständnis der Bank, den Erwartungen der Kundschaft und den strategischen Ambitionen. Dazu dienten interne Gespräche und Workshops, Gespräche mit der Kundschaft sowie eine quantitative Markenstudie.

Logo und Schriftzug wurden «sanft modernisiert», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Blau der Bank wurde intensiviert und die Farbwelt ergänzt. Neu sind eine Typografie und die «Zuger Linie». Dieses Gestaltungselement ist aus dem Zuger Wappen abgeleitet und strukturiert Bilder und Farbflächen. Dazu kommt die Bildsprache «Licht von Zug», die regionale Lichtstimmungen aufnimmt und Menschen in ungestellten Situationen zeigen soll. Vier Markenprinzipien sollen Verhalten und Kommunikation der Bank leiten: nahbar, initiativ, partnerschaftlich und fundiert.

«Eine Marke ist mehr als ihr Auftritt. Sie ist ein Werkzeug, die Strategie eines Unternehmens sichtbar und erlebbar zu machen», lässt sich Fabian Hotz, CEO der Hotz Group, in der Mitteilung zitieren. Hanspeter Rhyner, CEO der Zuger Kantonalbank, sagt, die Bank habe sich in den vergangenen neun Monaten intensiv mit Herkunft, Kundenerwartungen und Ambitionen auseinandergesetzt. Laut Rhyner bewahrt der Auftritt «die gewachsene Identität der Bank» und bringt zugleich den Anspruch für die kommenden Jahre zum Ausdruck.

Der neue Auftritt wird schrittweise über die Kommunikationsmittel und die Kontaktpunkte zur Kundschaft eingeführt. Die Website soll bis Ende 2027 überarbeitet werden. Das Designkonzept dafür hat Hotz zusammen mit Heart Identity erstellt, die als Partnerin für die digitale Umsetzung beigezogen wurde. Auch die Vorsorgekampagne hat Hotz entwickelt.

Die 1892 gegründete Zuger Kantonalbank beschäftigt rund 600 Mitarbeitende in 14 Geschäftsstellen. Per Ende 2025 wies sie eine Bilanzsumme von 19,3 Milliarden Franken aus. (pd/cbe)