Publiziert am 05.11.2026

Das Unternehmen Aura51.ai liess die Avatar-Figur «Cassandra» am Indie Camp des Hotelnetzwerks Indie Hotel Services im Hotel Sedartis auftreten. Mit ihr diskutierten Sven Häberlin, Gründer von Tourismusconsult, und Michael Böhler, Inhaber von SUM Hospitality, über die Zukunft der Hotellerie. In einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt Aura51.ai, es sei das erste Mal gewesen, dass ein KI-Avatar als «vollwertige Teilnehmerin» auf einem Schweizer Konferenzpodium mitdiskutiert habe.

«Cassandra» erscheint mit Gesicht und Stimme auf einer Leinwand. Laut Hersteller verfolgt sie das Gespräch, merkt, wann sie angesprochen wird, und antwortet in Echtzeit. Vor dem Anlass wurde sie inhaltlich auf das Thema vorbereitet. Die Moderation kann sie jederzeit unterbrechen. Die Technologie hat Aura51.ai nach eigenen Angaben selbst entwickelt. Auf welchen Sprachmodellen sie beruht, ist nicht bekannt.

«Ein guter Podiumsgast hört zu und weiss, wann er dran ist», lässt sich Mitgründer Oliver Schibli zitieren. Veranstalter müssten nur ein Briefing und einen Platz auf der Leinwand bereitstellen.

Beide menschlichen Podiumsgäste waren an der Gründung des Veranstalters beteiligt. Häberlin gehört zu den Gründern der Plattform Indie Hotels, Böhler stiess im Mai 2024 als Partner dazu, wie htr.ch berichtete. Er wird mit der Aussage zitiert, es fühle sich «akustisch und optisch schon sehr echt an».

Aura51.ai ist eine Einzelfirma von Oliver Schibli. Als Mitgründer nennt das Unternehmen zudem Martin Radelfinger. Es bietet vier virtuelle Figuren für Konferenzen, Firmenanlässe und Bildungsformate an. (pd/nil)