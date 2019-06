Serviceplan Suisse: R. Nussbaum will mit App direkter liefern

Die Firma R. Nussbaum kennt sei wohl jedem Schweizer Sanitär bekannt. Das Oltner Familienunternehmen gebe es seit 1903 – dank ihrer Erfahrung sei Nussbaum mitunter Vorreiter in Sachen sanitärer und heizungstechnischer Installationssysteme. Im Juni habe Nussbaum einen Meilenstein in Richtung grösserer Effizienz vorgelegt: Mit der überarbeiteten Webseite und App sei das Unternehmen der Konkurrenz einen grossen Schritt voraus. Jetzt würden Planung, Informationsbeschaffung und Bestellung direkter funktionieren. Für den Bau sei das von unschätzbarem Wert, heisst es in einer Mitteilung.

Die Ansage «Direkter gehts nicht» wurde von Serviceplan Suisse umgesetzt: Wer auf dem Bau zusätzlich etwas benötigt, erhalte es praktisch ohne Wartezeit durchs Smartphone überreicht. Mit der Kampagne würden Nussbaum und der neue Kommunikationspartner Serviceplan nicht nur Schwung auf den Bau bringen, sondern auch in Anzeigen in Fachzeitschriften, in Mailings, in sozialen Medien sowie an den POS. Ebenfalls gibt es ein Wettbewerb und Energieriegel als Giveaway für Fachleute.

Verantwortlich bei Nussbaum: Daniel Bader (Leitung Marketingkommunikation und PR), Ivana Giannakis-Covella (Teamleitung Marketing-Kommunikation und PR), Miriam Eggmann (Digital Marketing & E-Commerce Manager); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Tizian Lienhard (AD), Henry Clarke, Diana Wick Rossi (Text), Michael Kathe, Nicolas Vontobel (CD), Valmire Muji, Laura Besselaar, Edi Walker (Beratung), Nathalie Jakober (Art Buying), Raul Serrat, Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Jonathan Heyer (Fotografie), All in Productions (Produktion), Rohner Retouche (Bildbearbeitung). (pd/log)