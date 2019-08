JLS Digital: Rafael Perez Süess neu im Team

Rafael Perez Süess wechselte per Anfang August 2019 zum Schweizer Digital-Signage-Anbieter und Digitalagentur JLS Digital und übernimmt als Mitglied der Geschäftsleitung die operative Führung des Software- und Lösungsgeschäfts, wie es in einer Mitteilung heisst.

Perez Süess war zuvor in verschiedenen Führungspositionen beim Zürcher Softwareanbieter Netcetera tätig, zuletzt als Head of Business Development. Er verfüge weiter über eine langjährige und umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Technologie, Sales und Business, die er sich zuvor in weiten Bereichen der Technologiebranche angeeignet habe. Zudem besitze er einen Abschluss in Mathematik von der Universität Zürich. Neben verschiedenen weiteren Engagements ist er unter anderem auch Vorstandsmitglied der Swiss Mobile Association Smama und Verwaltungsratspräsident der Inside IT-Herausgeberin Huron, heisst es weiter.

Mit Perez Süess übernimme ein erfahrener Digitalexperte die Leitung des Softwaregeschäfts bei JLS Digital. Insbesondere mit der nachhaltigen und zukunftsorientierten Philosophie von JLS könne sich Perez Süess identifizieren: «In der Verbindung von Marketing, Kreation und Technologie verschmelzen für mich bei JLS meine stärksten Kompetenzen. Zudem ermöglicht die Zusammenarbeit mit einem so jungen und talentierten Team, sich rasch weiterzuentwickeln», wird er in der Mitteilung zitiert.

Wunschbesetzung für den nächsten Wachstumsschritt

Insbesondere im Hinblick auf die Ambition von JLS, sich als «führender Anbieter für digitale und mobile Kundenkanäle» positionieren zu wollen und «die Digital-Signage-Marktführerschaft in der Schweiz» weiter auszubauen, hätte mit Perez Süess eine optimale Ergänzung für das junge Führungsteam gewonnen werden können. «Mit Rafael gewinnen wir eine erfahrene und inspirierende Führungspersönlichkeit für JLS. Mit seiner Erfahrung im Softwaregeschäft wird er uns helfen sowohl unsere ambitionierten Wachstumspläne im Mobile- und Webgeschäft als auch in dessen Verschmelzung mit Digital Signage zu erreichen», so CEO Patrick Minder. (pd/cbe)