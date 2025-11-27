Edit-a-thon: Rekord mit über 200 Teilnehmenden

Publiziert am 27.11.2025

Der Edit-a-thon «Für mehr Sichtbarkeit auf Wikipedia» fand am Dienstag in Zürich, Basel, Chur, Davos sowie online statt. Organisiert von Wikimedia CH, EqualVoice, ETH, Ringier und Somedia nahmen 209 Personen teil und erstellten oder ergänzten 185 Wikipedia-Artikel zu Frauen im Sport, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Standort Zürich testete Ringier ein Pilotprojekt zur Unterstützung von Wikipedia-Bearbeitungen mit KI-Tools. Die finale Prüfung und Bearbeitung erfolgten manuell durch die Teilnehmenden, um Wikipedia-Richtlinien einzuhalten.

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW (HGK Basel) trat als Patronatspartnerin auf und organisierte erstmals einen Anlass in Basel. Alliance F mit dem Projekt «Helvetia rennt!» schloss sich dem Patronat an.

Der 15. Edit-a-thon ist für den 21. April 2026 vorgesehen. (pd/cbe)