Mit einem neuen Online-Auftritt auf coop-city.ch bündelt Coop seine Warenhaus-Angebote für die Themenwelten Fashion, Beauty und Home. Verantwortlich für den Relaunch ist die Nexum als digitale Leadagentur der Coop. Die Leistungen der Digitalberatung und -agentur umfassten Konzeption, Design, Content-Beratung und -Erstellung sowie die Migration von neuen Inhalten. Laut einer Mitteilung lag der Fokus der Zusammenarbeit auf der zielgruppengerechten Ansprache und der Integrierung des Sortiments in die Lebensinhalte der Käufer. Realisiert wurde der Relaunch der Website auf der Grundlage eines dreitägigen Kreativ- und Content-Workshops und einer detaillierten SEO-Analyse.

Modern und übersichtlich präsentiert sich die neue Website, das Thema Omnichannel spielt dabei eine wichtige Rolle: So können Kunden direkt das Warenhaus in ihrer Nähe und die jeweiligen Öffnungszeiten recherchieren. Oder aber Tickets für ein Event oder Konzert vorbestellen und anschliessend in der Vorverkaufsstelle für Tickets abholen. Prominent auf der Startseite sind auch die Produkte aus den neusten Printinseraten und Prospekten platziert. Über die Produktansicht kann der Kunde zusätzliche Details der aktuellen Angebote und Bestseller einsehen.

Visuell will die neue Webseite mit ihrem kohärenten Erscheinungsbild überzeugen. Einzelne aus der offline-Präsentation bekannte Designelemente wie beispielsweise die Farbgebung finden sich jetzt auch online wieder. «Die kanalübergreifende Corporate Identity sorgt so für einen hohen Wiedererkennungswert beim Kunden und unterstreicht Anspruch und Präsentation eines modernen Warenhauses», schreibt Nexum. (pd/eh)