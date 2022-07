Stark Esports: Remo Blaser wird Innovations-Chef

Die Verstärkung des Schweizer Standorts von Stark geht in die nächste Runde. Mit Remo Blaser erhalte ein erfahrener IT-Spezialist die Zügel der Tech-Sparte in die Hand, heisst es in der Mitteilung. In der Rolle des Director Innovation & Technology kümmert sich der 30-Jährige um alle technischen Belange von der internen IT, über die Verbesserung bestehender Software-Angeboten bis hin zur Entwicklung von neuen Produkten.

Das Onboarding von Blaser sei die nächste Stufe der schrittweisen Professionalisierung der verschiedenen Bereiche der Stark Agency. «Wir setzen auf Persönlichkeiten, welche einerseits den Kern von Esports & Gaming sowie die Community verstehen, sich andererseits auch flexibel in neuen (Geschäfts-)Feldern bewegen und ihre Expertise einbringen können», wird CEO Michael Bieri zitiert.

Der ausgewiesene IT-Experte Remo Blaser hatte unter anderem während drei Jahren den Lead für ein Software Development Team der JLS Digital in Zürich inne und sammelte Erfahrung in Agencies wie der Cubetech in Bern. Wie auch die letzten Neuzugänge bei Stark ist Blaser kein unbekanntes Gesicht in der Schweizer Esports-Szene und kann als Esports und Gaming Native bezeichnet werden. Der amtierende Vize-Präsident des traditionsreichen Schweizer Esports Teams Silent Gaming durchlief praktisch alle Stationen im Esports-Business als Spieler, Team-Manager und aktuell Caster für verschiedene Brands wie Redbull, Swisscom und Digitec. (pd/wid)