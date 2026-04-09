AlgorithmWatch CH: Reto Vogt in den Vorstand gewählt

Publiziert am 09.04.2026

An der Generalversammlung vom Donnerstag wurde Reto Vogt in den Vorstand von AlgorithmWatch CH gewählt. Der freie Tech-Journalist und Programmleiter (CPO) für Aus- und Weiterbildungen am MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation in Luzern tritt die Nachfolge von Mitgründerin Sarah Genner an, die nach sechs Jahren aus dem Vorstand zurücktritt.

«Algorithmen entscheiden heute mit, was wir sehen, glauben und wählen. Wer Demokratie ernst nimmt, muss deshalb genau dort hinschauen», sagt Vogt zu seiner Wahl.

Dem dreiköpfigen Vorstand gehören neben Vogt weiterhin Präsident Matthias Spielkamp und Liliane Obrecht an, die beide in ihrem Amt bestätigt wurden.

Sarah Genner hatte AlgorithmWatch CH 2020 mitgegründet und laut einer Mitteilung massgeblich zu dessen Aufbau beigetragen. Die Schweizer NGO setzt sich für eine gerechte, demokratische und nachhaltige Gesellschaft im Umgang mit Algorithmen und Künstlicher Intelligenz ein. Genner tritt zurück, um neuen Kräften Platz zu machen, wie es weiter heisst.

An der Generalversammlung wurde zudem der Jahresbericht 2025 von AlgorithmWatch CH verabschiedet. (pd/cbe)