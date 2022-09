Radicant: Rouven Leuener wird Chief Product Officer

Mit Rouven Leuener, der die Position des Chief Product Officer (CPO) mit Wirkung zum 1. September übernommen hat, komplettiert die Radicant Bank nun ihre Geschäftsleitung. Für die Position bringe Rouven Leuener umfangreiche Erfahrung im Bereich Digital Product Development und Management mit, heisst es in einer Mitteilung. In seiner Verantwortung als CPO liege die Entwicklung des für den Kunden bestmöglichen digitalen Bankerlebnisses – das er dank Hyper-Personalisierung, Deep Tech und der Weiterentwicklung der Web-Plattform realisieren will.

Seit 2019 war Rouven als Chief Product & Marketing Officer bei Comparis für die Neuausrichtung aller Customer Journeys und Business Modelle verantwortlich und sorgte dabei für die Implementierung eines hohen Anteils an Personalisierung und Automatisierung. Davor war er vier Jahre bei der NZZ Media Group tätig, zuletzt als Group Head of Digital Products.

«Rouven bringt sehr wichtige Erfahrungen vom grössten Marktplatz der Schweiz mit – sowohl was personalisierte digitale Customer Journeys angeht als auch das Verständnis dafür, wie eine Web-Plattform Millionen von Schweizerinnen und Schweizern zu einer grossen Vielfalt an Themen durch ihr Leben begleiten kann», wird Anders Bally, CEO und Co-Founder Radicant, zitiert.

«Die neue Aufgabe ist eine einmalige Gelegenheit für mich, gemeinsam mit dem Führungsteam und den talentierten Teams das digitale Bankerlebnis und die Rolle von Banken auf Grundlage der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele neu zu gestalten», sagt Rouven Leuener laut Mitteilung zu seiner neuen Position.

Rouven Leuener hat einen Master of Arts in Communication Sciences and Economics der Universität Zürich sowie einen Business Master in Digital Media Management der Teesside University Hyper Island (UK). (pd/wid)