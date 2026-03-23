Publiziert am 23.03.2026

Die Digitalagentur Dreifive hat eine strategische Minderheitsbeteiligung durch S360 bekanntgegeben. Das europäische Marketing- und Technologieunternehmen steigt damit als Investor beim DACH-spezialisierten Dienstleister ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Durch die Partnerschaft erhält Dreifive Zugang zu den Technologie- und Datenkompetenzen von S360 sowie zu einem breiteren europäischen Expertennetzwerk. Marcel Oppliger und Sascha Frommhund, Managing Partner bei Dreifive, betonen in der Mitteilung die inhaltliche Nähe beider Unternehmen: Man teile dieselben Prioritäten in Bezug auf geschäftlichen Erfolg, Channel-Expertise und praxisorientierte Umsetzung.

Gemeinsam kommen beide Unternehmen auf mehr als 430 Spezialistinnen und Spezialisten in elf europäischen Märkten. Das erweiterte Netzwerk soll Marken und Händler künftig in den Bereichen Marketing, Daten, Technologie und Kreativdienstleistungen beraten und operativ unterstützen.

S360 gilt als einer der führenden unabhängigen Marketing- und Technologiedienstleister in Europa. Über die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. (pd/spo)