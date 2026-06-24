YOC Switzerland: Sales Team erhält Verstärkung

Das AdTech-Unternehmen YOC verstärkt sein Schweizer Team mit zwei erfahrenen Digital- und Vermarktungsexpertinnen: Natasha Schneider und Samira Nouri, teilt das Unternehmen mit. Schneider bringt langjährige Erfahrung in der Schweizer Medien- und Werbevermarktung mit und soll bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln sowie neue Geschäftspartner gewinnen. Nouri kehrt nach einer rund zweijährigen beruflichen Auszeit in die Branche zurück und startet als Senior Sales Managerin. Zuvor war sie mehrere Jahre in der digitalen Werbevermarktung in leitender Position tätig. (pd/spo)
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