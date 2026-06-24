YOC Switzerland

Sales Team erhält Verstärkung

Das AdTech-Unternehmen schafft mit Natasha Schneider und Samira Nouri zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung von Werbekunden und Agenturen.

Natasha Schneider und Samira Nouri bringen beide Erfahrung in der Werbevermarktung mit. (Bild: zVg)