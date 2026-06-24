24.06.2026

YOC Switzerland

Sales Team erhält Verstärkung

Das AdTech-Unternehmen schafft mit Natasha Schneider und Samira Nouri zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung von Werbekunden und Agenturen.
YOC Switzerland: Sales Team erhält Verstärkung
Natasha Schneider und Samira Nouri bringen beide Erfahrung in der Werbevermarktung mit. (Bild: zVg)
Publiziert am 24.06.2026

Das AdTech-Unternehmen YOC verstärkt sein Schweizer Team mit zwei erfahrenen Digital- und Vermarktungsexpertinnen: Natasha Schneider und Samira Nouri, teilt das Unternehmen mit. Schneider bringt langjährige Erfahrung in der Schweizer Medien- und Werbevermarktung mit und soll bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln sowie neue Geschäftspartner gewinnen. Nouri kehrt nach einer rund zweijährigen beruflichen Auszeit in die Branche zurück und startet als Senior Sales Managerin. Zuvor war sie mehrere Jahre in der digitalen Werbevermarktung in leitender Position tätig. (pd/spo)


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