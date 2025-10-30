Publiziert am 30.10.2025

Die Schweiz nutzt künstliche Intelligenz schneller als der Durchschnitt entwickelter Länder. Wie Microsofts AI Diffusion Report zeigt, verwenden rund 32,4 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung KI-Tools – deutlich über dem Durchschnitt des Global Norths von 23 Prozent. Damit rangiert die Schweiz weltweit auf Platz 15.

Der Report analysierte die Nutzung von KI-Produkten wie Copilot, ChatGPT, Claude und Midjourney. Marc Holitscher, National Technology Officer bei Microsoft Schweiz, sieht die Schweiz gut positioniert: «Wenn wir Investitionen in Infrastruktur, Bildung und digitale Kompetenzen mit einem zukunftsorientierten politischen Ansatz verbinden, schaffen wir ein Ökosystem, in dem Menschen und Organisationen innovativ sein und sich entfalten können.»

Länder wie Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und Norwegen führen bei der KI-Einführung vor. Sie zeigen, dass schnelle Adoption möglich ist – ohne dass Länder selbst bahnbrechende KI-Modelle entwickeln müssen. Die Schweiz folge einem ähnlichen Muster, so der Report.

Weltweit haben über eine Milliarde Menschen in weniger als drei Jahren KI-Tools verwendet – schneller als jede vorherige Technologie. Allerdings wächst die Kluft zwischen dem Globalen Norden und Süden: Die KI-Nutzung im Norden ist etwa doppelt so hoch. Fast vier Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu Strom, Internet oder digitalen Kompetenzen für KI-Nutzung. (pd/cbe)