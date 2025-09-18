Search Award: Schweizer Agenturen räumen ab

Publiziert am 18.09.2025

Bei der Premiere des Search Awards 2025 haben Schweizer Agenturen drei von vier Kategorien gewonnen. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und die IAB Switzerland Association zeichneten am Dienstag im Rahmen der Dmexco in Köln erstmals die besten Projekte im Suchmaschinenmarketing aus.

Die Zürcher Agentur Webrepublic siegte in zwei Kategorien: Mit dem Projekt «Zombies sichtbar machen – Ladenhüter identifizieren» für Lehner Versand/Vedia SA gewann sie die Unterkategorie «Beste Multi-Channel SEA-Kampagne». Webrepublic entwickelte einen intelligenten Gebotsalgorithmus, der ineffiziente Produkte identifiziert und deren Leistung steigert. Das führte zu weniger «Zombie-Produkten», mehr Impressions und einem höheren Return on Ad Spend.

In der Kategorie «Beste Small-Sized SEA Kampagne» triumphierte Webrepublic mit der Kampagne «Verbesserte Reise-Auslastung dank Automation» für die Twerenbold Reisen. Eine automatisierte Kampagnensteuerung half dabei, freie Reiseplätze effizienter zu bewerben.

Den dritten Schweizer Erfolg erzielte Munique.io mit «Mit SEA-Full-Funnel zum Abo-Erfolg» für Kia Flex in der Unterkategorie «Beste Full-Funnel SEA Strategie/Kampagne». Die datengetriebene Strategie überzeugte durch ein KI-freundliches Setup und präzise Zielgruppenansprache.

Lediglich in der SEO-Kategorie «Beste B2C SEO-Strategie & Umsetzung» ging der Preis an die deutsche Agentur Claneo für eine Kampagne der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

«Es zeigt, dass unsere Mitglieder auch im Search-Bereich über grosse Expertise und eindrückliche Best Practice verfügen», kommentierte Urs Flückiger, Geschäftsführer der IAB Switzerland Association, die Resultate in einer Mitteilung.

Der Search Award soll erfolgreiche Ansätze im Suchmaschinenmarketing sichtbar machen und die Innovationskraft der Disziplin stärken. (pd/cbe)