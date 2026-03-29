Publiziert am 29.03.2026

94 Prozent der Befragten in der Schweiz haben gemäss SonntagsZeitung in einer Umfrage einen bessern Kinder- und Jugendschutz vor sozialen Medien verlangt. Die repräsentative Umfrage führte das Meinungsforschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der Stiftung Mercator durch, wie die SonntagsZeitung schrieb.

78 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer seien zudem der Meinung, dass die Techkonzerne zu viel Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung hätten. Lediglich ein Fünftel der Teilnehmenden habe Big Tech als positiv bewertet. Im Gegensatz zu den grossen Techkonzerne geniesse der Bund mehr Vertrauen.

An der Umfrage nahmen laut der Zeitung vergangenen Dezember schweizweit rund 1000 Personen teil. (sda/cbe)