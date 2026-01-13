Publiziert am 13.01.2026

Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet. Bisher gehörte Threema den Gründern und der Beteiligungsgesellschaft Afinum.

Die Softwarefirma hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit dem Messenger-Dienst Threema stark auf Datensicherheit, Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet. Das Unternehmen adressiert damit sowohl Unternehmenskunden als auch eine breite, sicherheitsbewusste Nutzerbasis.

Unter dem neuen Eigentümer soll das Wachstum weiter beschleunigt und die internationale Expansion vorangetrieben werden. Comitis Capital wolle dabei auf die etablierte Marke, die technologische Expertise sowie den konsequenten Fokus auf Datenschutz und Datensouveränität aufbauen, so die Meldung. (sda/nil)