Sprachassistenten: Schweizer News verstummen bei Google

Wie die neue Alexa KI-Chatbots schlagen soll

Nachdem KI-Chatbots die Sprachassistentin in den Schatten gestellt haben, geht der Konzern in die Offensive.

Nachdem KI-Chatbots Amazons Sprachassistentin Alexa in den Schatten gestellt haben, geht der Konzern in die Gegenoffensive. Amazons Antwort auf ChatGPT und Co heisst «Alexa+», soll nur für die Prime-Abokundschaft kostenlos sein und sich mit Nutzerinnen und Nutzern fliessend unterhalten können.