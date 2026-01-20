Publiziert am 20.01.2026

Die Zürcherin Anna Zeiter leitet laut dem Wirtschaftsmagazin Bilanz den Aufbau von W Social als europäische Alternative zu X (ehemals Twitter). Nach über elf Jahren als Chief Privacy Officer bei Ebay mit weltweiter Verantwortung für Datenschutz startet sie nun dieses Projekt.

Die Plattform setzt auf obligatorische Nutzer-Identifikation gegen Fake Accounts und Bots. Das «W» steht laut Bilanz für «We» und die investigativen Fragen: Wer, wie, was, wann, wo, warum? Nutzer können optional Beiträge aus anderen Meinungsblasen angezeigt bekommen. Alle Daten werden dezentral in Europa gehostet unter EU-Datenschutzgesetzen. Die Betaversion soll im Februar 2026 starten, der öffentliche Launch ist für Ende Jahr geplant.

Im Advisory Board sind Ex-Vizekanzler Philipp Rösler, Sandrine Dixson-Declève (Club of Rome), Cristina Caffara (EuroStack) und zwei ehemalige schwedische Minister. Die Finanzierung kommt von schwedischen Techinvestoren, darunter Ingmar Rentzhog von «We don't have Time». W Social wird Tochtergesellschaft dieser klimapolitischen Plattform mit Sitz in Schweden. (cbe)