Publiziert am 10.11.2025

Der Verein Digital Ad Trust (DAT) und die Schweizer Buchungsplattform OneDSP gehen eine Partnerschaft ein. Dies ist aus einer Pressemitteilung ersichtlich. Ziel sei es, DAT-zertifizierte Werbeumfelder im Programmatic Advertising einfacher zugänglich zu machen und die Sichtbarkeit sowie Relevanz des Gütesiegels im Markt zu erhöhen.

Qualitätsstandards überprüft



DAT definiert und überprüft Qualitätsstandards für digitale Werbung in der Schweiz in den Bereichen Sichtbarkeit, Brand Safety und Ad Fraud. OneDSP wiederum ermöglicht Werbetreibenden und Agenturen den zentralen programmatischen Zugang zu Schweizer Publishern, einschliesslich aller DAT-zertifizierten Angebote. Die Partnerschaft schafft damit eine direkte Verbindung zwischen Zertifizierung (DAT) und Buchungsplattform (OneDSP), ohne dass zusätzlicher Aufwand für die Kampagnenplanung entsteht.

Vorteil für Werbetreibende

Für Roland Ehrler, Präsident des Digital Ad Trust und Direktor des Schweizer Werbeauftraggeberverbands SWA, ist klar, dass mit dieser Partnerschaft eine einfache Möglichkeit geschafft werde, DAT-zertifizierte Werbeumfelder gesammelt über OneDSP zu buchen. Werbetreibende erhielten damit die Sicherheit, dass ihre Kampagnen ausschliesslich in geprüften und vertrauenswürdigen Umfeldern erschienen. Gleicher Meinung ist OneLog-CEO Silvano Oeschger für den Qualität und Effizienz im Programmatic Advertising müssen kein Widerspruch sein müssten. «Durch die Verbindung der DAT-Zertifizierung mit der OneDSP-Technologie schaffen wir maximale Transparenz und vereinfachen den Zugang zu geprüftem Premium-Inventar aus der Schweiz – an einem Ort», wird Oeschger zitiert. (pd/ma)