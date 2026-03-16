Publiziert am 16.03.2026

Der Auftrag umfasst sowohl die strategische Ausrichtung als auch die Kreation und Produktion des organischen Contents. Darüber hinaus verantwortet Zeja das datengetriebene Performance Marketing auf den Social-Media-Kanälen der Gruppe.

«Wir freuen uns, die Marke Skinmed auf Social Media langfristig aufzubauen. Die Dienstleistungen des Unternehmens sollen sich zukünftig noch stärker in den hochwertig produzierten Inhalten widerspiegeln», wird Cedric Zbinden, Co-Founder und Co-Geschäftsführer von Zeja, zitiert. Im Zentrum der Kommunikation stünden Aufklärung, Information und Vertrauen.

Auch bei Skinmed zeigt man sich zufrieden mit der Wahl: «Das Team von Zeja hat sofort verstanden, was unsere Marke ausmacht und wie wir uns im Markt positionieren wollen», heisst es seitens des Unternehmens. Auf dieser Basis wolle man gemeinsam wachsen und die Kundinnen und Kunden inspirieren. (pd/nil)