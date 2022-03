NZZ: Social-Media-Chef Reto Stauffacher geht

Die Neue Zürcher Zeitung sucht zurzeit eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter Social-Media-Redaktion. Reto Stauffacher, der diesen Job seit Mitte 2018 macht, verlässt die NZZ auf Ende Mai, wie er auf Anfrage bestätigt. «Es war eine intensive, spannende und enorm lehrreiche Zeit mit einem fantastischen Team. Zusammen haben wir hier etwas Tolles aufgebaut», sagt er auf Anfrage.

Ab Juli wird Stauffacher als Content-Experte bei der Digitalagentur Kuble in Zürich arbeiten. «Ich habe grosse Lust auf eine Veränderung und auf eine neue Herausforderung. Nach inzwischen mehr als zehn Jahren im digitalen Journalismus spüre ich eine gewisse Erschöpfung», begründet er den Schritt.

Stauffacher hat 2012 den Studiengang Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW in Winterthur abgeschlossen und danach den Master in Weltgesellschaft und Weltpolitik an der Universität Luzern absolviert. Seine journalistische Karriere startete er als Multimedia-Redaktor bei SRF von 2007 bis 2014. Danach war er drei Jahre lang Social-Media-Redaktor bei Ringier Axel Springer Schweiz, bevor er zur NZZ wechselte. (wid)