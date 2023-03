Ti&m: Sonja Wollkopf Walt wird Verwaltungsrätin

Mit der Geschäftsführerin von Greater Zurich Area konnte Ti&m ein bekanntes Gesicht der Schweizer Wirtschaft als neue Verwaltungsrätin verpflichten.

Sonja Wollkopf Walt stösst als neue Verwaltungsrätin zum Schweizer Digitalisierer Ti&m. Die Geschäftsführerin von Greater Zurich Area (GZA) verfüge über langjährige Erfahrung, ein breites Netzwerk und detaillierte Kenntnisse der Digitalisierungslandschaft in der Schweiz, heisst es dazu in der Mitteilung. Sie werde Ti&m in verschiedenen fachlichen und strategischen Themen unterstützen.

«Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe als Verwaltungsrätin. Neben der Technologiekompetenz und der Innovationskraft überzeugen mich die Werte von Ti&m wie Swissness, die auch bei der Greater Zurich Area eine wichtige Rolle spielt und die für die vielfältigen Stärken der Schweiz und des Wirtschaftsraums steht und uns zu einem der stärksten Wirtschafts- und Innovationsstandorte in Europa macht», wird Sonja Wollkopf Walt in der Mitteilung zitiert.

Die Juristin arbeitet seit 23 Jahren bei der GZA, seit 13 Jahren als Geschäftsführerin. Die GZA betreibt im Auftrag von neun Kantonen internationales Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Zürich, um international tätige, innovative Unternehmen aus dem Ausland von den Vorzügen des Grossraums Zürich für ihre Expansion zu überzeugen.

Thomas Wüst, Gründer und CEO von ti&m: «Sonja ist national und international sehr vernetzt, durch ihre Arbeit nahe dran an neuen technologischen Entwicklungen und bringt eine neue Perspektive in unsere Lösungen und Prozesse. Ich darf mich auf eine interessante Gesprächspartnerin freuen.» (pd/wid)