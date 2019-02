Influencer polarisieren. Mache verstehen den Hype nicht, bei der Generation Y & Z gehören die sozialen Medien bereits mehr zum Alltag als die klassischen. «Influencer Marketing hat sich als integraler Bestandteil von Marketingkampagnen etabliert und zahlreiche Millenials hören auf die Influencer wie auf einen besten Freund. Deshalb sehen wir die Zeit für den ersten Swiss Influencer Award gekommen», lässt sich Fabian Plüss, Jury-Mitglied des Swiss Influencer Award (SIA) in einer Mitteilung zitieren.

Etablierte Schweizer Star-Influencer konkurrieren an der Award Night vom 20. Juni in acht Kategorien: «Fashion», «Beauty», «Sport», «Healthy Lifestyle», «Entertainment», «Music», «Family», und «Travel». Eine Fachjury nominiert drei Influencer pro Kategorie. Schlieslichs bestimmen Jury und Publikum an der Award Night, welcher Influencer in seiner jeweiligen Kategorie die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf.

Dabei erhalten zudem auch Leute, die nicht zu den Star-Influencern gehören, jedoch in einem Gebiet Talent haben und gerne als Influencer arbeiten würden, die Chance, sich um den Titel des «Swiss Influencer Talent 2019» zu bewerben. Teilnehmen kann jeder, der zwischen dem 10. Februar und 20. März 2019 unter einen beliebigen Post den vorgegebenen Kampagnen-Hashtag #SIAtravel setzt und den Account @swissinfluenceraward in der Bildbeschriftung nennt, wie die Organisatoren in ihrer Mitteilung schreiben.

In der Jury sind: Fabian Plüss (Co-Founder Kingfluencers), Felicitas Morhart (Professor of Marketing Université de Lausanne), Manuel Nappo (Leiter Institute of Digital Business HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich), Stanislava Zajc (Digital Teamleader Coca-Cola Schweiz) und Cyrill Hauser (Influencer Marketing Experte Jung von Matt/Limmat)

Die Preisverleihung des swissinfluenceraward.ch findet im Volkshaus Zürich statt und wird von Teleclub Zoom live ausgestrahlt. (pd/eh)