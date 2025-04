Publiziert am 14.04.2025

Pxlstrm kündigte am Montag seine Expansion in den asiatisch-pazifischen Markt an, mit einem anfänglichen Fokus auf Südostasien. Vor wenigen Wochen war das in Zürich ansässige Unternehmen bereits in den deutschen Markt eingestiegen (persoenlich.com berichtete). «Unsere Expansion nach Asien unterstreicht unser Engagement, ein wirklich globaler Pionier in der Videoanalyse und im Targeting zu werden», wird Wei Phung, CEO und Mitgründer von Pxlstrm, in einer Mitteilung zitiert.

Pxlstrm baut seine Präsenz in der gesamten APAC-Region aus, beginnend mit Südostasien. Um dieses Wachstum voranzutreiben, hat das Unternehmen gezielt lokales Personal in Malaysia und Singapur rekrutiert. Die kontextuelle Video-Targeting-Lösung von Pxlstrm nutzt KI, um visuelle Inhalte, Dialoge, Kontexte und Stimmungen in Videos zu analysieren. (pd/spo)