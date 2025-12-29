Clarus News: Start-up kombiniert KI mit Redaktion

Publiziert am 29.12.2025

Hinter Clarus News steht Andreas Binggeli, der einen Hintergrund in Softwareentwicklung, Machine Learning und Wirtschaftsprüfung mitbringt. Auf Anfrage gibt Binggeli an, dass er unter anderem bei MeteoSchweiz als Enterprise Architect tätig war und aktuell bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle arbeitet. «Die Idee zu Clarus News entstand aus der Überzeugung, dass die Kombination aus journalistischem Urteilsvermögen und KI-gestützter Quellenvalidierung einen wichtigen Beitrag zur Medienqualität leisten kann», so Binggeli gegenüber persoenlich.com.

Das Portal ist nach eigenen Angaben noch im Aufbau. Die technische Infrastruktur basiert auf einem eigenentwickelten CMS in C# (.NET Core) unter Linux mit PostgreSQL-Datenbank. Die KI-Integration erfolgt über das Model Context Protocol (MCP), das Aussagen automatisiert mit Datenquellen abgleichen, Inkonsistenzen markieren und Recherchewege strukturieren soll. Die redaktionelle Struktur entwickelt sich laut Binggeli parallel zur technischen Infrastruktur. Zur geplanten Grösse der Redaktion macht er keine Angaben.

Zur Finanzierung erklärt Binggeli, dass das Projekt derzeit eigenfinanziert wird. Perspektivisch sei ein hybrides Modell mit Werbung, möglichen Premium-Inhalten und Lizenzierung von KI-Tools vorgesehen. Thematisch will sich Clarus News auf Technologie und Digitalisierung, Wirtschaft und Finanzmärkte, Klimawandel und Umweltpolitik, internationale Beziehungen sowie Politik und Gesellschaft konzentrieren. (pd/cbe)