Publiziert am 31.03.2026

«Damit bieten wir neu der gesamten Abo-Kundenbasis die Möglichkeit, die Streamingdienste zentral an einem Ort zu abonnieren, zu verwalten und nach Belieben zu wechseln», erklärte Sunrise-Chef André Krause in einer Mitteilung vom Dienstag. Bisher waren die Streaming- oder Sportinhalte von Drittanbietern in der TV-Box oder im Sunrise-Kundenkonto nur für TV-Kunden von Sunrise zugänglich.

Mit dem neuen Angebot öffnet Sunrise ihre Streaming-Plattform ebenso für alle Kunden, die bereits ein Sunrise-Abo für Mobilfunk-, Internet- (ohne TV) oder Home Security haben.

Damit ist Sunrise der erste Telekomanbieter, der seine Plattform auch für Kunden ohne TV-Abo öffnet. Bei der Swisscom sind Drittanbieter wie Disney+ oder Netflix nur für Fernseh- oder TV-Appkunden im Paket buchbar. Alternativ können Streaming- oder Sportfans weiterhin bei jedem Anbieter wie Netflix oder Sky direkt bestellen. Allerdings erschwert das die Übersichtlichkeit. (awp/sda/cbe)