Net-Metrix: Streaming hat sich in der Schweiz etabliert

Insgesamt nutzen rund drei Viertel der Internet-User in der Schweiz Streaming-Dienste, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Bezieht man auch Offliner – also Personen, die weniger als einmal in sechs Monaten online waren – mit ein, sind es immer noch zwei von drei Schweizern, die Video- oder Audio-Angebote im Web verwenden.

Nicht nur die 14 bis 34-Jährigen weisen mit 89 Prozent einen hohen Streaming-Konsum auf: Die Streaming-Nutzung etabliert sich zunehmend auch bei Personen mittleren Alters. Über 71 Prozent der 35 - 54-Jährigen wenden sich aktuell Streaming-Angeboten zu.

Video nach wie vor top - Audio holt auf

Video-Angebote sind im Streaming-Bereich immer noch am beliebtesten. An der Spitze halten sich Videoportale wie zum Beispiel YouTube, die von 69 Prozent der Streaming-User verwendet werden, sowie Videos/Podcasts auf Portalen von TV-Sendern (zum Beispiel SRF Play) mit 62 Prozent.

Audio-Angebote holen aber langsam auf. So konnten sich Musik-Streaming-Dienste (zum Beispiel Spotify) in den letzten drei Jahren von 47 Prozent Streaming-Nutzeranteilen auf 56 Prozent steigern und liegen nun gleichauf mit Live-Radio. Im Live-Bereich schneidet Radio gar etwas besser ab als Video (50 Prozent Streaming-User). Den grössten Zuwachs verzeichnen aber die kostenpflichtigen Video-Plattformen: Während sich im Jahr 2016 nur etwas mehr als 20 Prozent der Streaming-User dafür interessierten, schauen aktuell fast 40 Prozent Filme und Serien auf Netflix und Co.

Smartphone neu auch für Live-Videostreaming das Gerät der Wahl

Das Smartphone ist mittlerweile für praktisch alle Streaming-Dienste das bevorzugte Gerät. Sogar beim Live-TV-Schauen setzen die Streaming-User nun eher ihr Smartphone als ihren Laptop ein (38 Prozent gegen 37 Prozent).

Einzig für Bezahldienste wie Netflix, Teleclub und andere stehen Laptops an erster Stelle (41 Prozent), wobei immerhin schon jeder dritte Streaming-User sein Smartphone für diese kostenpflichtigen Video-Plattformen nutzt. (pd/lol)