Tablecast: «Streamteam» für Swisscom lanciert

Publiziert am 16.12.2025

Der laut einer Mitteilung erste schweizerdeutsche Film- und Serienpodcast «Streamteam» ist auf allen gängigen Plattformen sowie als Videoversion auf Blue TV und YouTube verfügbar. Die ersten fünf Folgen sind bereits online.

Tamara Cantieni ist Schauspielerin, Moderatorin und Comedian und kennt sich in der Schweizer TV- und Streamingwelt aus. Frank Richter, Comedian, Autor und Moderator, liebt gute Geschichten und hat immer einen Tipp parat, was sich zu schauen lohnt.

Tablecast produziert das Format in seiner Videopodcast-Factory in Glattpark/Opfikon bei Zürich. Tablecast ist die Videopodcast-Unit der Soltmannowski Kommunikation GmbH in Zürich und produziert seit 2018 Audio- und Videopodcasts in den Bereichen Wirtschaft, Medien, Kultur und Entertainment. (pd/cbe)