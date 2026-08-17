Black Frame: Street Parade erreicht 15 Millionen Views

Publiziert am 17.08.2026

Der offizielle Instagram-Kanal der Street Parade hat innerhalb von dreissig Tagen 15 Millionen organische Views erzielt – das ist fast viereinhalb mal mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Followerinnen und Follower wuchs im selben Zeitraum um 16 Prozent bzw. rund 23'000 Accounts. Das teilt die Bewegtbildagentur Black Frame mit.

Am Eventtag produzierte und publizierte ein rund 30-köpfiges Team laut Mitteilung innerhalb von elf Stunden 14 Videos und drei Foto-Carousels. Die Inhalte wurden mit Anpassungen auch auf TikTok und Facebook ausgespielt. Publishing und Community Management organisierte ebenfalls die Agentur. Luftaufnahmen lieferten vier Drohnencrews. Fünf Tage nach der Parade folgte der offizielle Aftermovie.

Für 2026 wurde die Strategie neu ausgerichtet: Schnell geschnittene Videos wurden mit statischen Aufnahmen und Originalton kombiniert, Redaktion und Schnitt näher an den Anlass verlagert. «Bei der Street Parade kommen lange Wege, stark eingeschränkte Internetverbindungen und das kurze Zeitfenster des Events dazu», lässt sich Mitgründer und CEO Tony Mola in der Mitteilung zitieren. Deshalb habe man konsequent auf eine Produktion vor Ort gesetzt.

Black Frame arbeitet seit 2019 für den Veranstalter. Stefan Epli, im Executive Board der Street Parade für Media, PR und Finance zuständig, ordnet das Resultat als Teil einer laufenden Entwicklung ein. Für 2027 kündigt die Agentur einen höheren Content-Output an. (pd/nil)