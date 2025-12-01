Publiziert am 01.12.2025

Der neue Studiengang bildet Fachkräfte für die Entwicklung immersiver und interaktiver Anwendungen wie Simulationen und Serious Games aus, schreibt die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in einer Medienmitteilung. Schwerpunkte liegen auf Programmierung, Visual Computing, XR-Technologien, Behavioral und Generative AI, High-Performance Computing sowie Game Engineering. Ergänzt wird dies durch Themen wie User Experience, Ethik in digitalen Medien, Projektmanagement und Software-Recht.

«Auch aufgrund der dynamischen Entwicklung im Bereich AI haben wir das Profil des Studiengangs überarbeitet und geschärft», wird Studiengangsleiter Prof. Dr. Tobias Häberlein in der Medienmitteilung zitiert. Der Studiengang sei eine Weiterentwicklung des 2025 lancierten BSc Game and VR Development.

Das Studienmodell sieht vor, dass 80 Prozent der Lehrveranstaltungen online stattfinden. Präsenzveranstaltungen finden jeden zweiten Samstag im Gleisarena Campus in Zürich statt. Die FFHS gibt an, Dozierende aus der Industrie einzusetzen und praxisorientierte Projekte anzubieten.

Absolventen sollen in verschiedenen Branchen einsetzbar sein, darunter XR-, AI- und Simulations-Anwendungen in der Industrie, Med- und HealthTech, Software- und Spieleentwicklung, Werbebranche sowie Bildung und Forschung. Die Anmeldefrist für den Start im August 2026 läuft bis zum 31. Mai 2026. (pd/nil)