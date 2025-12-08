Publiziert am 08.12.2025

Die Befragung zeigt, dass 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung bei der Suche nach einem unbekannten KMU weiterhin klassische Suchmaschinen verwenden. 13 Prozent starten ihre Suche jedoch direkt mit KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot. Damit erreichen KI-Assistenten bei der erstmaligen Suche die gleiche Nutzungsrate wie Social Media.

Die Nutzung variiert deutlich nach Altersgruppen, heisst es in einer Medienmitteilung. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei 21 Prozent, während er bei den 60- bis 79-Jährigen bei 6 Prozent liegt.





Innerhalb der vergangenen zwölf Monate haben knapp 20 Prozent der Befragten KI-Anwendungen zur Information über KMU-Dienstleistungen verwendet. Auch hier zeigt sich eine altersabhängige Verteilung mit 26 Prozent bei den 18- bis 29-Jährigen und 11 Prozent bei den über 60-Jährigen.

Erwartete Entwicklung

Die Studie erfasst neben der aktuellen Nutzung auch die Absichten für die Zukunft. Von den bisherigen KI-Nutzern geben 78 Prozent an, diese Technologie künftig häufiger einsetzen zu wollen. Bei den Personen, die bisher keine KI für die KMU-Suche verwendet haben, zeigen 40 Prozent die Absicht, dies künftig zu tun. Die Autoren schliessen daraus, dass mittelfristig rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung KI-Tools für die Suche nach KMU-Dienstleistungen nutzen wird.

Die Veränderungen betreffen nicht nur die Informationssuche. 39 Prozent der Befragten können sich vorstellen, Termine über sprachbasierte KI-Assistenten wie Siri, Alexa oder ChatGPT zu vereinbaren. Bei den unter 60-Jährigen liegt dieser Wert konstant zwischen 40 und 43 Prozent, während er bei den 60- bis 79-Jährigen auf 29 Prozent sinkt.

Localsearch passt Produkt an

Als Reaktion auf diese Entwicklung hat Localsearch sein Produkt DigitalOne erweitert und ermöglicht KMU neben der Präsenz auf über 50 Suchmaschinen, Verzeichnissen und Social-Media-Plattformen auch die Sichtbarkeit auf KI-Plattformen wie ChatGPT und Copilot. (pd/nil)