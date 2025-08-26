Sky Switzerland: Surfen und telefonieren mit Streaming-Anbieter

Publiziert am 26.08.2025

Mit den neuen Angeboten positioniert sich das Unternehmen als Full-Service-Anbieter für Streaming-Inhalte und Internetdienste, teilt Sky Switzerland mit.

Unter der Marke Sky Fiber bietet der Streaming-Anbieter den Zugang zu Glasfaser-Internet an. Sky Mobile ermöglicht Mobilfunk-Nutzung über das 5G-Netz von Salt. Die Abos können in Kombination mit dem Zugang zum Streaming-Angebot von Sky gekauft werden. Aber sie sind auch unabhängig davon erhältlich.





Die Lancierung der neuen Abo-Angebote wird durch eine Marketing-Kampagne unter dem Slogan «Bereit für mehr?» begleitet. (pd/nil)