House of Influence: Swiss spannt mit Agentur zusammen für Influencer-Marketing

Publiziert am 25.08.2025

Swiss hat ihre Influencer-Marketing-Strategie in Europa erweitert. Seit diesem Jahr betreut die Schweizer Agentur House of Influence die Social-Media-Aktivierungen der Fluggesellschaft in Italien und Grossbritannien.

Das Ziel der Kooperation liegt darin, die Markenbekanntheit und Kundenbindung von Swiss in beiden strategisch wichtigen Märkten zu stärken, schreibt die Agentur House of Influence in einer Medienmitteilung. Durch gezielte Kampagnen sollen die Werte und Angebote der Airline einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

«Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Swiss mit kreativen und zielgruppenspezifischen Kampagnen in zwei wichtigen europäischen Märkten zu positionieren», so Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von House of Influence. Und: «Unser Verständnis von Swissness in Kombination mit der lokalen Expertise der Influencerinnen und Influencer, schafft so den perfekten Mix.»

House of Influence gilt als eine der führenden Influencer-Marketing-Agenturen der Schweiz. Die ersten gemeinsam entwickelten Inhalte sind bereits online gestellt worden und zeigen nach Angaben der Agentur überdurchschnittlich hohes Engagement bei den Nutzern. In den kommenden Wochen sollen weitere Kampagnen folgen. (pd/nil)