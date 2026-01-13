Starlink: Swiss und Edelweiss mit Internet an Bord

Publiziert am 13.01.2026

Swiss wird sowohl ihre Kurz- als auch Langstreckenflotte mit dem System ausstatten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Einbau erfolgt schrittweise im laufenden Betrieb. Bis Ende 2029 soll die gesamte Flotte der Lufthansa Group umgerüstet sein. Wann welche Swiss-Flugzeuge über das neue Angebot verfügen werden, ist laut Mitteilung derzeit noch in Planung. Details dazu sollen im Laufe des Jahres 2026 folgen.

Bei Swiss wird der Internetzugang für Statuskunden und Nutzer der TravelID kostenlos sein – über alle Reiseklassen hinweg. Die Airline verspricht höhere Bandbreite und Geschwindigkeit, wodurch Streaming und Cloud-basiertes Arbeiten während des Fluges möglich werden sollen.

Auch Edelweiss rüstet ihre gesamte Flotte aus, darunter alle Airbus A320, A320neo und A350.

Mit der Satellitentechnologie sollen Passagiere eine ähnliche Internetverbindung wie am Boden nutzen können. Anwendungen wie Messaging, Streaming oder Cloud-basiertes Arbeiten sollen dadurch auch während des Fluges nutzbar werden. (pd/nil)