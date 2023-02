Indiskretionsaffäre: Swisscom will Mailboxen schützen

Der Wirbel um Bundesrat Alain Berset und seinen früheren Berater Peter Lauener macht viele Nutzerinnen und Nutzer von Telecomdiensten hellhörig. Die Swisscom hat mehr private E-Mail-Daten von Lauener herausgegeben, als von Sonderermittler Peter Marti verlangt.

Diese Praxis gilt im Telekomsektor als unüblich, wie die SonntagsZeitung berichtet. Der Schweizer Marktführer hat sich nicht einmal an die Vorgaben des Branchenverbands Swico gehalten, dessen Mitglied er ist. Spezialisierte Anwälte sehen einen Verstoss gegen den Datenschutz. Parlamentarier orten Handlungsbedarf bei den Geschäftsprüfungskommissionen als Aufsichtsorgane der bundesnahen Betriebe.

«Allenfalls wäre zu klären, wer diese Herausgabe beschlossen hat und ob Datenlieferungen von einer weiteren Stelle überprüft werden müssten», sagt der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult, der Präsident der nationalrätlichen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen ist. Denn betroffene Privatpersonen können sich nur beschränkt gegen den Zugriff der Justiz auf die Mailbox wehren.

Swisscom will Siegelung prüfen

Staatsanwälte haben in der Schweiz sehr viel Macht: Sie können auf alle privaten Mailaccounts des Landes zugreifen. Im Rahmen eines Strafverfahrens dürfen sie die Daten bei den Providern einfach bestellen. Es braucht dazu keine richterliche Genehmigung, und die Betroffenen können sich erst im Nachhinein wehren. Bis heute erfüllen die Telekomfirmen die Wünsche der Justiz praktisch immer und geben die Mails heraus.

Wie Recherchen der NZZ am Sonntag zeigen, will der grösste inländische Mailanbieter seine Praxis jetzt anpassen. «Wir werden in Zukunft die Siegelung auch von uns aus prüfen», bestätigt Sepp Huber von Swisscom. Sogenannte gesiegelte Dokumente dürfen die Behörden nicht verwenden. Erst wenn ein Gericht sie freigibt, können die Ermittler das Material einsehen. Es gehe darum, die Rechte der Kundinnen und Kunden besser zu schützen, so der Sprecher der Swisscom.

Karin Keller-Sutter will überprüfen, ob die Herausgabe von Daten an Sonderermittler Peter Marti korrekt erfolgt ist, wie Ende Januar bekannt wurde. Teil des Datenpakets war der Mailverkehr zwischen Bersets Ex-Kommunikationschef Peter Lauener und Ringier-CEO Marc Walder (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)