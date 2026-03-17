Publiziert am 17.03.2026

Das innovative Browser-Game Odyssai ist eine Non-Profit-Initiative des Touring Club Schweiz (TCS) und Microsoft Schweiz. Mit dem KI-Steinbock Bocki begeben sich Spielerinnen und Spieler auf eine virtuelle Reise, bei der sie KI-Kompetenzen wie Datenanalyse, Bilderkennung und ethische Fragen zu Datenschutz und Automatisierung praxisnah erlernen.

Das Spiel verknüpft Mobilitätsthemen mit Entscheidungen zu Zeit, Kosten und Nachhaltigkeit – etwa bei der Wahl zwischen Zug, Velo oder Auto bei Hindernissen wie Staus, Baustellen oder Pannen. Das Spiel ist unter odyssai.ch zugänglich und enthält ein Quiz, Minigames und «überraschende Schweizer Geheimnisse», wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)