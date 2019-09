Wer sein Unternehmen als Führungskraft erfolgreich digitalisieren will, muss Menschen für die digitale Transformation begeistern können. Dafür sind eine innovative Vision, ein starkes Technologieverständnis und eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz unabdingbar. Hierzu hat die HWZ unter der Leitung von Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo den EMBA in Digital Leadership geschaffen (persoenlich.com berichtete).

Nun sei den beiden wenige Monate vor Beginn des Studienganges im Februar 2020 «ein Coup gelungen»: Die in New York ansässige TED-Organisation hat der HWZ eine offizielle TEDx-Lizenz übertragen. Somit wird die HWZ als erste Hochschule TEDx als fixes Modul in ihrem EMBA-Lehrplan verankern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Was ist TEDx?

TED ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Verbreitung von innovativen Ideen widmet. An den TED-Konferenzen sind führende Denker und Macher wie beispielsweise Elon Musk, Bill Gates oder Jane Goodall als Referenten eingeladen, um in 18 Minuten oder weniger ihre «idea worth spreading» vorzustellen. TEDx ist eine Initiative von TED und ermöglicht Einzelpersonen und Gruppen lokale, selbst organisierte, unabhängige Veranstaltungen im TED Format weltweit durchzuführen.

Die Leitung des TEDxHWZ-Moduls im EMBA-Programm übernimmt Urs Bucher, Mitgründer und aktueller Moderator von TEDxZurich. Sein Modulziel ist, dass die Führungskräfte nicht nur eine TEDxHWZ-Konferenz als EMBA-Klasse organisieren, sondern auch, dass jeder dank professionellen Speaker Coaching lernt, wie man einen inspirierenden Talk hält, wie es weiter heisst.

Am 18. September und 28. Oktober finden Infoveranstaltungen statt. Weiter Infos gibt es hier. (pd/cbe)