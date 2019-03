HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich: Neues EMBA-Programm für digitale Leader

Wer sein Unternehmen erfolgreich durch die digitale Transformation führen will, braucht neue Skills und Führungsansätze. Dazu gehören zum einen ein fundiertes Verständnis digitaler Technologien und Geschäftsmodelle, zum anderen die Fähigkeit, die Mitarbeitenden für eine digitale Vision zu begeistern und zu befähigen. Im neuen EMBA Digital Leadership befassen sich die Führungskräfte mit Themen wie datenbasierte Entscheidungsfindung, Plattform-Ökonomie, Intrapreneurship und lernen in Innovationsoökosystemen zu agieren und kollaborativ mit neuen Stakeholdern branchenübergreifend zusammenzuarbeiten, heisst es in einer Mitteilung der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Die Studiengangsleitenden Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo hätten dieses EMBA-Programm von Grund auf so konzipiert, wie sie es gerne selber besuchen würden. Das Programm basiert auf den drei Säulen «Digital Business and Technology», «Digital Culture and Leadership» und «Digital Vision». Er fokussiert laut HWZ nebst der Vermittlung eines fundierten digitalen Technologieverständnisses auf die persönliche Entwicklung sowie die unternehmerische und kommunikative Kompetenz der Teilnehmenden.

«Mit ihrem digitalen Knowhow, ihrer unternehmerischen Erfahrung und starker Vernetzung mit den Innovationshotspots der Schweiz und USA ist Sunnie J. Groeneveld die ideale Co-Studiengangsleiterin», wird Manuel P. Nappo, Leiter des Institute for Digital Business an der HWZ, zitiert.

Mehrere innovative Elemente würden diesen Studiengang auszeichnen. Eine an der HWZ organisierte Konferenz im TEDx-Format. Die Studierenden werden dafür während mehreren Monaten von einem Rhetorik-Coach begleitet und in ihren Präsentationsfähigkeiten gecoacht. Eine Digital Startup Challenge. In dieser entwickeln die Studierenden eine konkrete Idee für ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung, einen Businessplan und einen Prototypen. Sie pitchen ihre Idee vor einer Jury, bestehend aus Business Angels und Startup-Experten mit der Chance, eine Anschubfinanzierung zu erhalten.

Zur Förderung der persönlichen Führungskompetenz und Karriereplanung könnten die Studierenden zudem während des ganzen Programms ein Personal Career Coaching in Anspruch nehmen. Und: Während drei Studienreisen in der Schweiz (an die ETH, die EPFL und das CERN), in die USA (Harvard, Yale, MIT und ausgewählte Technologiefirmen in New York) sowie nach China (führende Tech-Unternehmen in Peking und Shanghai) besuchen die Studierenden führende Innovations-Ökosysteme.

16-monatiger Studiengang

Die erste Durchführung startet im Februar 2020. Das Programm dauert drei Semester (60 Präsenztage, bestehend aus 16 Blockseminaren zu je drei bis fünf Tagen, davon 16 Samstage). Teilnehmende müssen über ein Hochschulstudium, mindestens fünf Jahre studienrelevante Berufs- sowie mindestens drei Jahre Führungserfahrung verfügen. Die Studiengebühren betragen 55'000 Franken, inkl. Studienreisen in die USA und China (exkl. Flug und Spesen). Bestandteil des Programms ist ein 360-Grad-Assessment, das den Teilnehmenden als Orientierungshilfe dient, um sich selbst in den eigenen Werten und Fähigkeiten zu reflektieren. (pd/wid)