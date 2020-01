AdNovum: Thomas Zangerl wird neuer Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat des Schweizer Software-Unternehmens AdNovum ernennt Thomas Zangerl, heute Chief Operating Officer (COO) von Netcetera, zum CEO von AdNovum. So heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch. Zangerl übernimmt die Leitung Anfang April 2020 von Marcel Nickler, der das Unternehmen seit Oktober 2019 als Delegierter des Verwaltungsrats interimistisch führt.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Thomas Zangerl als CEO für AdNovum gewinnen konnten. Dank seiner langjährigen Führungserfahrung weiss er, was es heisst, in der Schweiz ein Software-Unternehmen zu führen, und kennt die Herausforderungen auf Kundenseite», lässt sich AdNovum-Verwaltungsratspräsident Adrian Bult in der Mitteilung zitieren.

Thomas Zangerl, Elektroingenieur HTL und Wirtschaftsingenieur FH, befasst sich seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn mit IT-Projekten und hat die Entstehung und Professionalisierung der Software-Entwicklung in unterschiedlichen Rollen erlebt. Er war für diverse Unternehmen tätig, unter anderem als Spezialist für IT-Intrastruktur bei Citibank (Switzerland), als Leiter e-Commerce-Lösungen bei Econis und als Abteilungsleiter bei Helsana, wo er für SAP-, Business- und Web-Lösungen zuständig war.

Heute ist er als COO bei Netcetera für die gesamte Wertschöpfungskette in der Software-Entwicklung verantwortlich und hat die Entwicklung von Netcetera zu einer internationalen und kundenorientierten Organisation aktiv mitgestaltet. Thomas Zangerl zu seiner neuen Aufgabe: «Ich freue mich sehr, die Leitung des neuen Führungsteams bei AdNovum zu übernehmen und gemeinsam mit allen Mitarbeitern die Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.» (pd/lol)