Bandara hat einen Neuen: Tobias Baumann startete Anfang August als Developer bei der Zürcher AR- und VR-Agentur.

Baumann studierte an der Zürcher Hochschule der Künste Game Design und schloss 2009 mit dem Bachelor-Projekt «Doppelscope» ab, welches an den Unity Awards mit dem Preis für «Best Visual Design» ausgezeichnet wurde. Nach fünf Jahren als Freelancer für 3D- und Filmprojekte in Zürich und New York führte ihn sein zunehmendes Interesse für Virtual Reality nach China, wo er bei Noitom Technology in Peking als Director of Game Development an Projekten an der Schnittstelle zwischen VR und Motion Capture in Real-Time.

Nach fünf Jahre in China zieht er nun – zusammen mit seiner Frau, einem Hund und zwei Katzen – in die Schweiz zurück und unterstützt Bandara bei spannenden Augmented- und Virtual-Reality-Projekten, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)