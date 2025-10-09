Publiziert am 09.10.2025

Marketing- und Kommunikationsverantwortliche können Bilder, Texte oder ganze Kampagnen in das Tool hochladen. Laut einer Medienmitteilung analysiert EmoCheck innert Sekunden die emotionale Wirkung auf Basis einer wissenschaftlich fundierten neuropsychologischen Codierung.

Die Resultate werden visuell in Form von Charts dargestellt und können mit den definierten Soll-Emotionen einer Marke verglichen werden. Die Analyse lässt sich zudem detailliert nach Farben, visuellen Elementen und Text aufschlüsseln.

Zutt & Partner bietet einen hybriden Ansatz: Neben der digitalen Analyse können die Resultate auf Wunsch in einem persönlichen «Neuromarketing-Sparring» mit Experten interpretiert werden, um konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

«Der EmoCheck zeigt innert 30 Sekunden, ob Marketingmassnahmen die richtigen Emotionen auslösen – messbar, konkret und sofort umsetzbar», wird Philipp Zutt, Inhaber und Geschäftsleiter von Zutt & Partner, in der Mitteilung zitiert. Das Tool werde bereits von Unternehmen wie Banken, Retailern und Industrieunternehmen im Schweizer Markt eingesetzt, um Headlines, Anzeigen oder Mailings vor dem Rollout zu überprüfen. (pd/cbe)