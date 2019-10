Google: Treffen mit Gewerkschaftern sorgt für Unruhe

Die Zürcher Google-Chefetage hat ein Treffen zwischen Mitarbeitenden und Gewerkschaftern verhindern wollen. «Wir verstehen nicht, weshalb das Google-Management versuchte, das Treffen abzusagen», so Syndicom-Mediensprecherin Lena Allenspach gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Laut dem ganzseitigen Zeitungsbericht vom Dienstag hätte ein erstes Treffen bereits im Juni stattfinden sollen, wurde aber auf Druck von Google abgesagt. Am Montag habe das Gespräch unter dem Titel «Unions in Switzerland» doch noch stattgefunden – trotz Gegenwehr aus der Führungsetage, wie der Tagi schreibt. Rund 15 Mitarbeitende hätten teilgenommen, der Anlass sei intern per Video übertragen worden.

Das Verhalten des Konzern bezeichnet Rechtsprofessor Kurt Pärli von der Universität Basel als rechtswidrig: «Gemäss schweizerischem Arbeitsrecht haben Arbeitnehmende die Freiheit, sich gewerkschaftlich zu organisieren.»

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» sagt ein Google-Sprecher, dass sich das Unternehmen nicht zum Vorfall äussern wolle. Auch Google-Mitarbeiter wollten keine Stellung nehmen, selbst anonym nicht. (cbe)