Mediapulse: TV-Messsystem erfolgreich umgestellt

Publiziert am 24.10.2025

Mediapulse hat die Umstellung auf die neue Messgeräte-Generation People Meter 7 abgeschlossen. Der Austausch in den Haushalten des TV-Panels begann im Mai 2024 und wurde im September 2025 beendet – deutlich vor der Abschaltung des 3G-Netzes Anfang 2026, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die bisherigen Messgeräte PM 5000 kommunizierten über das 3G-Netz, das in der Schweiz Anfang 2026 abgeschaltet wird. Die neuen Geräte nutzen das 4G-Netz und stellen damit die Fortsetzung der Messung sicher. Der Verwaltungsrat von Mediapulse entschied sich für einen Austausch im laufenden Betrieb, um Kosten zu minimieren und die kontinuierliche Datenerhebung zu gewährleisten. Die Investition wurde durch Bundesmittel finanziert.

Im Vorfeld wurden ein neues Referenzierungsverfahren für TV-Sender und eine leistungsfähigere Datenverarbeitungsplattform geschaffen. «Wir machen eine Operation am schlagenden Herzen, können so aber massiv Geld sparen», sagte Mediapulse-CEO Tanja Hackenbruch in einem persoenlich.com-Interview vom Februar 2025. Gemeinsam mit Kantar führte Mediapulse umfangreiche Pre-Tests durch. Die Marktteilnehmer wurden frühzeitig informiert und über die Auswirkungen auf die Nutzungsdaten auf dem Laufenden gehalten.

Das neue System erfasst auch sehr kurze Nutzungsepisoden und bildet das Zapping-Verhalten präziser ab. Die Panelteilnehmenden melden sich neu über Tablets an, was die Bedienung erleichtert und die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme erhöht. Das PM 7 grenzt Inhalte ausserhalb des klassischen TV-Angebots besser ab und erfasst jegliche Nutzung von TV-Inhalten auf dem TV-Gerät, unabhängig vom verwendeten Peripheriegerät. (pd/cbe)