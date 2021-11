Mediapulse Streaming Data: TV schlägt digitale Herausforderer

Gemäss dem dritten Quartalsbericht zu den Mediapulse Streaming Data bleiben YouTube und Netflix die einzigen ernsthaften Non-TV-Konkurrenten, wenn auch mit grossem Abstand: TV erreicht pro Tag doppelt so viele Zuschauer wie YouTube und etwas sechsmal mehr Personen als Netflix.

Die Daten zum dritten Quartal bestätigen ausserdem, was sich im zweiten Quartal schon abzeichnete: die bekannte Saisonalität des TV-Konsums schlägt auch bei YouTube und Netflix durch. Im Vergleich zu den Wintermonaten können die drei Angebotsgruppen im Sommer und hier insbesondere in den Ferienmonaten deutlich weniger Zuschauer erreichen, was durch die Quartalswerte in folgender Abbildung bestätigt wird:



Der Bericht zeigt auch, dass YouTube in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen mehr Personen erreicht als die Angebote der TV-Sender. Bei dieser Altersgruppe ist YouTube das Bewegtbild-Angebot mit der grössten Nutzerschaft.



Mit der Weiterentwicklung ihres TV-Messsystems verfolgt Mediapulse das generelle Ziel, dem Schweizer TV-Markt eine unabhängige, plattformübergreifende und vergleichbare Datenbasis bereitzustellen, mit der sich die Nutzung von TV- und anderen Bewegtbildangeboten einheitlich quantifizieren und kontinuierlich beobachten lässt. Erste Ergebnisse wurden im April 2021 publiziert (persoenlich.com berichtete). Der aktuelle Bericht liefert neu nicht nur Erkenntnisse auf Basis von Total-Werten, sondern erstmals auch Aufschlüsselungen der Reichweitenwerte nach den Zielgruppenmerkmalen Alter und Geschlecht. (pd/cbe)