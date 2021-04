Clubhouse: Twitter hat Kaufgespräche geführt

Die Internet-Plattform Twitter hat einem Medienbericht zufolge Gespräche über einen Kauf des Audio-App-Anbieters Clubhouse geführt. Bei den Diskussionen in den vergangenen Monaten habe eine Clubhouse-Bewertung von vier Milliarden Dollar im Raum gestanden, berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch.

Inzwischen seien die Gespräche aber beendet. Der Grund dafür sei unklar. Twitter, bekannt für seinen Kurznachrichtendienst, wollte sich zu dem Bericht nicht äussern. Clubhouse kam der Anfrage einer Stellungnahme nicht nach.

Twitter will 15 Jahre nach seiner Gründung die Nutzerinnen und Nutzer weiter bei Laune halten und bietet einige Neuerungen wie Fleets an – Kurznachrichten, die wieder verschwinden (persoenlich.com berichtete). Zudem testet der Kurznachrichtendienst eine Audio-App, die dem neuen populären Format Clubhouse ähnelt.

Clubhouse mit Sitz in San Francisco ist eine audio-basierte Social-Network-App, über die sich Nutzer über verschiedenste Themen in Audio-Chatrooms unterhalten können. Sie hat nach eigenen Angaben rund zehn Millionen aktive Nutzer pro Woche. Zuletzt hatte Clubhouse an Popularität gewonnen, nachdem dort auch die Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg aufgetaucht waren. (sda/reu/cbe)