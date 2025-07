Künstliche Intelligenz

UN fordert koordinierte Regulierung

Angesichts unterschiedlicher nationaler Ansätze zur Regulierung künstlicher Intelligenz mahnt UN-Technologie-Chefin Doreen Bogdan-Martin zu weltweiter Koordination. Die ITU-Leiterin warnt vor «fragmentierten Ansätzen» und fordert einen Dialog zwischen den USA, China und der EU. 85 Prozent aller Länder haben noch keine KI-Richtlinien.

ITU-Generalsekretärin Doreen Bogdan-Martin, hier am AI for Good Global Summit in Genf, warnt vor fragmentierten Ansätzen bei der KI-Regulierung. (Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi)