Digital Ad Trust: Urs Flückiger übernimmt das Präsidium

Publiziert am 20.07.2026

Die Beschlüsse fielen an der Generalversammlung vom 29. Juni, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die neue Visibility-Benchmark gilt für alle neuen Zertifizierungen ab dem 1. Juli 2026 und betrifft die Display-Zertifizierung des Vereins. Damit steigt die Anforderung an Publisher und Werbenetzwerke, die ihr Inventar zertifizieren lassen. «Die höhere Visibility-Benchmark ist der nächste konsequente Qualitätsschritt. Unser Anspruch ist nicht, bestehende Standards lediglich zu verwalten, sondern sie mit der Entwicklung des Marktes weiterzuführen», lässt sich Roland Ehrler, noch amtierender Präsident, in der Mitteilung zitieren. Konkrete Kennzahlen zu Visibility, Ad Fraud oder Brand Safety aus dem Geschäftsjahr 2025 nennt der Verein in seiner Mitteilung nicht, verweist aber auf durchgehend tiefe Werte bei Fraud und Brand Safety in den vierteljährlich publizierten Reports.

An der Vorstandsspitze kommt es per Anfang 2027 zu einem Wechsel: Ehrler, der den Verein seit der Gründung 2021 präsidiert, gibt das Amt im Rahmen seiner Pensionierung ab. Nachfolger wird Urs Flückiger von der IAB Switzerland Association, der bereits im aktuellen Vorstand sitzt. Ehrler bleibt bis zum 31. Dezember 2026 im Amt.

Auch im Vorstand selbst gibt es eine personelle Veränderung: Roger Harlacher scheidet aus. Neu gewählt wurden Jan de Schepper und Yvonne Baumgartner, beide als Vertretung des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA). Der Vorstand setzt sich per 1. Juli wie folgt zusammen: Audrey Arnold und Beat Krebs (beide Leading Swiss Agencies), Urs Flückiger und Roger Baur (beide IAB Switzerland Association) sowie Jan de Schepper, Yvonne Baumgartner und Roland Ehrler (alle SWA). Die Projektleitung liegt bei Daniel Hünebeck.

Digital Ad Trust Switzerland wurde 2021 von den drei Branchenverbänden IAB Switzerland Association, Leading Swiss Agencies und Schweizer Werbe-Auftraggeberverband gegründet. Der nicht gewinnorientierte Verein zertifiziert digitale Werbeumfelder in der Schweiz und veröffentlicht dazu regelmässig Reports zu Visibility, Ad Fraud und Brand Safety. (pd/cbe)