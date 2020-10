Computerwissenschaften

ETH Zürich eröffnet Zentrum für künstliche Intelligenz

Das AI-Center hat bereits 250 Quadratmeter an der ETH Zürich bezogen. Weitere 980 Quadratmeter folgen. In naher Zukunft sollen über 100 Professuren beim KI-Zentrum in Zürich mitarbeiten.