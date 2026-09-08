WIR & WYER: UXD.Studio ändert Name und Fokus

Publiziert am 08.09.2026

Die 2019 gegründete UXD.Studio heisst neu Wir & Wyer. Der neue Auftritt ist unter wir-wyer.com aufgeschaltet. Das Angebot gliedert sich in fünf Bereiche: Strategy & Transformation, Business & Brand, Customer Experience, Digital Products & Platforms sowie AI Strategy & Enablement. Für den Einstieg gibt es zwei Formate mit Fixpreis: den vierwöchigen Strategy Sprint für 8000 bis 12’000 Franken sowie den ebenfalls vierwöchigen Experience/AI Sprint für 15’000 bis 25’000 Franken. Umfangreichere Mandate laufen als offene «Strategic Partnership» ohne fixen Umfang.

Der neue Name soll laut Mitteilung das Arbeitsmodell abbilden: «Wir» stehe für die Zusammenarbeit mit Kundenteams, «Wyer» für den Gründernamen und die persönliche Verantwortung – wer berate, sitze auch bei der Umsetzung mit am Tisch. Das Unternehmen arbeite mit einem kleinen Senior-Core-Team, das je nach Auftrag um Spezialistinnen und Spezialisten aus den fünf Angebotsfeldern ergänzt werde.

«Gute Ideen gibt es meistens genug. Entscheidend ist, aus Möglichkeiten fundierte Entscheidungen zu treffen», lässt sich Chris Wyer in der Mitteilung zitieren.

Als UXD.Studio arbeitete das Team laut eigenen Angaben unter anderem für die Mobiliar, Helsana, PostFinance, mobilezone, den Think Tank W.I.R.E. und Innovation Zürich. Für die Mobiliar sei etwa ein KI-gestützter Guide für die Jubiläumsausstellung «200 Jahre Mobiliar» an beiden Hauptsitzen entstanden, für Helsana ein «Foresight Radar» zur strategischen Einordnung von Trends.

Wyer selbst arbeitet nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren an der Schnittstelle von Strategie, Marke, Produkt, Customer Experience und Technologie, unter anderem bei Fjord/Accenture Interactive, ti&m und Noumena Digital. Zuvor war er Mitgründer der Agenturen Büro Nord und Rawcut AG, deren Anteile er an die Partner verkaufte. Er ist zudem Mitgründer der Automotive-Community The Drivers und Fellow des Think Tanks W.I.R.E. (pd/nil)