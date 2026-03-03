Ein&alles: VBZ setzen für TikTok-Launch auf Creator «Rabona»

Publiziert am 03.03.2026

Die Agentur Ein&alles setzt für den Start des VBZ-Kanals auf eine Zusammenarbeit mit dem Content-Creator @heyrabona. In den ersten drei Monaten wurden 24 Videos produziert, die insgesamt 2,1 Millionen Views und 1,6 Millionen erreichte Nutzerinnen und Nutzer erzielten. Der Kanal gewann rund 1800 Follower. Das eingesetzte Mediabudget betrug lediglich tausend Franken über drei Monate.

Wie Ein&alles schreibt, verfügte die VBZ vor dem Projekt über keine TikTok-Erfahrung; intern sei unklar gewesen, ob und wie sich ein Kanal für eine öffentliche Institution sinnvoll nutzen lasse. Ziel war es, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen und einen zusätzlichen Kommunikationskanal aufzubauen. Scripts wurden vor dem Dreh freigegeben, Videos vor der Veröffentlichung geprüft. Die Zusammenarbeit wird laut Angaben der Beteiligten weitergeführt. (pd/nil)