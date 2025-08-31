Publiziert am 31.08.2025

Die IAB Switzerland Association hat einen neuen Advisory Circle ins Leben gerufen. Das unabhängige Gremium aus elf Branchenexperten soll Präsidium und Geschäftsführung des Dachverbands für die digitale Werbe- und Medienbranche strategisch beraten.

Den Vorsitz des neuen Beratungsgremiums übernimmt Ueli Weber, Ehrenpräsident der IAB Switzerland und Geschäftsführer von Mediafocus. Der Advisory Circle soll die bestehende Führungsstruktur um Präsident Martin Radelfinger und Geschäftsführer Urs Flückiger ergänzen.

Zu den Mitgliedern des Gremiums gehören Vertreter verschiedener Unternehmen der Digital- und Werbebranche: Rolf auf der Maur (Vischer), Remo Baumeler (Audienzz), Tom Hanan (Webrepublic), Andra Iltgen (Xeit), Beat Krebs (OMG), Yves Mäder (Google), Jeannine Micheli (Amag), René Plug (GoTom), Sven Ruoss (Postfuturum) und Guido Trevisan (Goldbach Group).

Der Advisory Circle soll nach Angaben der IAB Switzerland die Förderung relevanter Inhalte, Orientierungshilfen bei der digitalen Transformation sowie Unterstützung bei aktuellen und künftigen Herausforderungen der Branche vorantreiben. Zudem soll das Gremium neue Partnerschaften erschliessen und den Transfer von internationalem Branchen-Know-how ermöglichen.

Die IAB Switzerland Association vertritt als Dachverband die digitale Marketing- und Werbebranche in der Schweiz. Zu den Mitgliedern zählen Agenturen, Medienunternehmen, Werbeauftraggeber und Technologieunternehmen. (pd/cbe)